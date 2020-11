Francia: ministri Veran e Le Maire smentiscono dissidi, "siamo due facce della stessa medaglia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due facce della stessa medaglia: così si definiscono i ministri della Salute e dell’Economia francesi, rispettivamente Olivier Veran e Bruno Le Maire, in un’intervista doppia rilasciata a “Le Parisien” in cui hanno smentito delle divergenze fra le loro rispettive posizioni. “Non si può avere sicurezza sanitaria senza un solido sistema economico. Al contrario, un Paese che conta solo i suoi malati e morti non può guardare al futuro”, ha detto Veran. “Siamo complementari. Olivier è ministro della Salute, io sono ministro dell'Economia. Abbiamo informazioni diverse e questo è normale. Dobbiamo rispettare le posizioni dell'altro, capirle, per trovare una linea politica di equilibrio. È quello che facciamo, sotto l'autorità del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, e del Primo Ministro, Jean Castex. Guardate questa seconda chiusura: i dati sanitari sono migliorati e l'attività economica è diminuita molto meno che in primavera”, ha detto Le Maire. (segue) (Frp)