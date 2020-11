Francia: ministri Veran e Le Maire smentiscono dissidi, "siamo due facce della stessa medaglia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La nostra comprensione è perfetta. Non ci sono mai stati intoppi o disaccordi. Durante i Consigli di Difesa, condividiamo le nostre opinioni. Sono incontri in cui il dibattito è molto costruttivo. La mia responsabilità come ministro è difendere le mie convinzioni. È il caso della riapertura dei negozi dal 28 al 29 novembre per placare la rabbia dei commercianti. Per loro, essere aperti un fine settimana in più prima di Natale era fondamentale”, ha aggiunto Veran. “Non pensiate che, poiché avremmo ciascuno uno spartito da giocare, non siamo dei ministri attenti alla situazione generale del Paese. Le nostre decisioni pesano. Bruno Le Maire ha sempre avuto un acuto senso della pericolosità del virus e io ho una sensibilità per tutto ciò che riguarda l'economia e ovviamente il sociale”, ha aggiunto il ministro della Sanità francese. (Frp)