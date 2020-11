Covid: in primo giorno ‘arancione’ a Milano torna la gente in vie dello shopping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il primo giorno in fascia arancione per la Lombardia torna lo “struscio” lungo le principali vie dello shopping di Milano. A contribuire al ripopolamento dei marciapiedi di corso Buenos Aires e di corso Vittorio Emanuele con famiglie, coppie e piccoli gruppi di amici anche il fatto che l’allentamento delle restrizioni anti-Covid sia caduto di domenica. Molte le persone, tutte con indosso la mascherina, che passeggiano tenendo in mano i sacchetti con all’interno i primi acquisti fatti nei negozi, in particolare quelli di abbigliamento e calzature, che hanno potuto riaprire dopo quasi tre settimane di chiusura. Seppur scaglionati non si registrano particolari code agli ingressi degli esercizi commerciali. Poca gente invece in Galleria complice la chiusura dei ristoranti e di alcuni negozi dei brand dell’alta moda e i lavori per l’installazione del tradizionale albero di Natale al centro dell’Ottagono. “È una bella domenica, chi è in giro acquista”, racconta ad Agenzia Nova il presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano Gabriel Meghnagi. “Peccato - aggiunge - aver perso due giorni (venerdì e ieri, ndr) di Black Friday ma cercheremo di recuperare da domani per tutto il corso della prossima settimana”. (Rem)