Nigeria: uccisi 43 agricoltori nel Borno in presunto attacco di Boko Haram

- Almeno 43 agricoltori nigeriani sono stati sgozzati e uccisi nello Stato di Borno, nel nord-est della Nigeria, in un attacco riconducibile secondo le autorità al gruppo jihadista Boko Haram. Secondo quanto riferito ai media locali da un funzionario della sicurezza, Babakura Kolo, sono stati rinvenuti 43 cadaveri che presentavano tagli mortali alla gola, mentre sei persone sono rimaste gravemente ferite. Per il funzionario il massacro è "senza dubbio" opera di Boko Haram, che nella regione attacca spesso gli agricoltori. L'attacco è avvenuto in una risaia situata a meno di dieci chilometri da Maiduguri, capitale dello Stato di Borno. Il mese scorso, 22 contadini erano stati uccisi nei loro campi, situati non lontano dalla città. “Sessanta lavoratori agricoli sono stati assunti per raccogliere il riso in questo campo”, ha confermato un altro agente della sicurezza, Ibrahim Liman.(Res)