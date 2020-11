Cina: caso di Covid-19, stabilimento SK Hynix blocca produzione di microchip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno stabilimento del gruppo sudcoreano di microchip SK Hynix Inc, situato nella città cinese sudoccidentale di Chongqing, oggi ha interrotto la produzione dopo che un suo operaio è risultato positivo al Covid-19. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa cinese statale "Xinhua", l'uomo era partito giovedì scorso per la Corea del Suda, e dopo essere stato testato all'aeroporto di Incheon, a Seul, ha riferito di essere positivo. Tutto il personale della fabbrica e i dipendenti ospitati nell'hotel in cui viveva il lavoratore positivo sono stati isolati e sottoposti al tampone."Stiamo collaborando con il governo locale nei loro sforzi di contenimento, e allo stesso tempo stiamo cercando di riprendere la produzione il prima possibile", ha detto un portavoce di SK Hynix. Il gruppo è il secondo produttore a livello mondiale di microchip di tipo. Nello stabilimento cinese lavorano circa 2.700 dipendenti, inclusi cittadini coreani. (Res)