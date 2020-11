Cooperazione: Austria, 14,2 milioni di euro di aiuti per Paesi in Africa, Medio Oriente e Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo austriaco metterà a disposizione 14,2 milioni di euro dal Fondo per le crisi all’estero (Akf) per aiuti urgenti destinati a vari Paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia. Lo ha annunciato l'ufficio del vice cancelliere, Werner Kogler, secondo cui la decisione definitiva verrà presa mercoledì durante il Consiglio dei ministri. I fondi vanno ad organizzazioni Onu e Ong come la Croce Rossa, che poi forniranno gli aiuti sul posto. Il cancelliere federale, Sebastian Kurz, considera gli aiuti umanitari come un mezzo per combattere le cause che spingono gli abitanti di questi Paesi a fuggire. Di conseguenza, anche i Paesi di accoglienza riceveranno fondi per l’assistenza ai rifugiati, tra cui Libano, Giordania, Libia, Sud Sudan e Pakistan. I fondi sono destinati anche a Libia, Mozambico e Iran. Kogler e il ministro degli Esteri, Alexander Schallenberg, hanno parlato della pandemia di coronavirus, che colpisce anche le persone in aree di crisi, conflitto e guerra. Schallenberg ha dichiarato: "Combattere la pandemia di Covid in Austria non deve offuscare la nostra visione degli sviluppi nei punti problematici globali e delle difficoltà che tormentano migliaia di persone in tutto il mondo ogni giorno". (Geb)