Governo: Laforgia (Leu), ridiscutere di rimpasto è lunare

- La discussione di queste ore sul rimpasto di governo è semplicemente lunare: il Covid ha stravolto le nostre vite e nulla sarà come prima. Così in una nota il senatore di Liberi e uguali Francesco Laforgia. “Occuparsi di come rimettere in piedi la sanità di territorio, lanciare un grande piano per il lavoro e per la transizione ecologica devono essere gli unici obiettivi di questo Governo e della maggioranza che lo sostiene”, ha detto. (Com)