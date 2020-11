Regno Unito: Johnson invia lettera a parlamentari conservatori contrari a nuove restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, ha inviato una lettera ai parlamentari del Partito conservatore in vista del voto di martedì prossimo alla Camera dei comuni sulle nuove restrizioni a più livelli che il governo vuole imporre per contrastare la seconda ondata di casi di Covid-19. Oltre un centinaio di parlamentari conservatori non sono favorevoli alle proposte di Johnson che prevede di imporre misure serve in gran parte del territorio dell’Inghilterra quando mercoledì terminerà la serrata nazionale già in vigore. Nella missiva spedita ai parlamentari conservatori, tuttavia, Johnson ha specificato che le misure a più livelli per le aree locali saranno riviste ogni due settimane, tenendo conto della curva epidemiologica. "La nuova stretta una deadline fissata al 3 febbraio”, si legge nella lettera. "Dopo la quarta revisione quindicinale (prevista il 27 gennaio), il Parlamento voterà di nuovo sull'approccio da adottare, determinando se le misure rimarranno in vigore sino alla fine di marzo". (segue) (Rel)