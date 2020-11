Regno Unito: Johnson invia lettera a parlamentari conservatori contrari a nuove restrizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson ha affermato che la prima revisione del 16 dicembre prenderà in considerazione le opinioni dei direttori locali del Sistema di sanità pubblica, mentre a un comitato interno al governo spetterà la decisione finale sull'opportunità di modificare i livelli. In tal caso, le modifiche entreranno in vigore il 19 dicembre. Il primo ministro si è inoltre impegnato a pubblicare più dati e delineare quali circostanze devono cambiare affinché una regione possa passare a un livello di restrizioni più basso, ovvero analisi degli impatti sulla salute delle persone, ma anche economici e sociali delle misure adottate per contrastare l'emergenza provocata dal coronavirus. (Rel)