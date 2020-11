Regno Unito: Johnson, "conseguenze disastrose" se non attueremo nuove restrizioni anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno "conseguenze disastrose" per il Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico se non saranno introdotte nuove restrizioni a più livelli dal prossimo 3 dicembre per contrastare il Covid-19. Lo ha scritto in un articolo pubblicato sull’edizione domenicale del “Daily Mail” il primo ministro, Boris Johnson. "Siamo quasi fuori dalla nostra prigionia. Possiamo vedere i pascoli di montagna illuminati dal sole davanti a noi. Ma se proviamo a saltare la recinzione ora, ci aggroviglieremo semplicemente nell'ultimo tratto di filo spinato, con conseguenze disastrose per l’Nhs”, ha scritto il premier britannico. "Dobbiamo quindi lavorare correttamente. Lavoriamo insieme, e con i vari livelli, i test e i vaccini facciamo in modo che il 2021 sia l'anno in cui cacciamo via il Covid, riprendiamo il controllo delle nostre vite e rivendichiamo tutte le cose che amiamo", ha aggiunto Johnson. Stando alle misure proposte dal governo, circa il 99 per cento della popolazione inglese finirà sotto i due livelli più duri di misure restrittive quando terminerà il secondo blocco nazionale il prossimo 3 dicembre. Circa 32 milioni di persone – pari al 57,3 per cento dell'Inghilterra - rientreranno nel Tier 2 e 23,3 milioni di persone - il 41,5 per cento della popolazione - saranno inserite nel Tier 3. (Rel)