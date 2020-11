Regno Unito: polizia di Londra, arrestate 155 persone durante proteste di ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 155 il numero di persone arrestate ieri a Londra dalla polizia metropolitana che ha tentato di impedire le proteste dei movimenti contro le misure restrittive e anti-vaccini. La polizia ha affermato che gli arresti sono stati effettuati per diversi reati, tra cui l'aggressione a un agente di polizia, il possesso di sostanze stupefacenti e la violazione delle restrizioni sul coronavirus. Il blocco attualmente in vigore in Inghilterra terminerà il 2 dicembre, ma la Camera dei comuni sarà chiamata a introdurre nuove misure a più livelli proposte dal governo per favorire l’appiattimento della curva epidemiologica. (Rel)