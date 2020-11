Regno Unito, Johnson: "Conseguenze disastrose se non attueremo nuove restrizioni anti Covid"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno "conseguenze disastrose" per il Sistema sanitario nazionale (Nhs) britannico se non saranno introdotte nuove restrizioni a più livelli dal prossimo 3 dicembre per contrastare il Covid-19. Lo ha scritto in un articolo pubblicato sull’edizione domenicale del “Daily Mail” il primo ministro, Boris Johnson. "Siamo quasi fuori dalla nostra prigionia. Possiamo vedere i pascoli di montagna illuminati dal sole davanti a noi. Ma se proviamo a saltare la recinzione ora, ci aggroviglieremo semplicemente nell'ultimo tratto di filo spinato, con conseguenze disastrose per l’Nhs”, ha scritto il premier britannico. "Dobbiamo quindi lavorare correttamente. Lavoriamo insieme, e con i vari livelli, i test e i vaccini facciamo in modo che il 2021 sia l'anno in cui cacciamo via il Covid, riprendiamo il controllo delle nostre vite e rivendichiamo tutte le cose che amiamo", ha aggiunto Johnson. Stando alle misure proposte dal governo, circa il 99 per cento della popolazione inglese finirà sotto i due livelli più duri di misure restrittive quando terminerà il secondo blocco nazionale il prossimo 3 dicembre. Circa 32 milioni di persone – pari al 57,3 per cento dell'Inghilterra - rientreranno nel Tier 2 e 23,3 milioni di persone - il 41,5 per cento della popolazione - saranno inserite nel Tier 3.Johnson ha anche inviato una lettera ai parlamentari del Partito conservatore in vista del voto di martedì prossimo alla Camera dei comuni sulle nuove restrizioni a più livelli che il governo vuole imporre per contrastare la seconda ondata di casi di Covid-19. Oltre un centinaio di parlamentari conservatori non sono favorevoli alle proposte di Johnson che prevede di imporre misure serve in gran parte del territorio dell’Inghilterra quando mercoledì terminerà la serrata nazionale già in vigore. Nella missiva spedita ai parlamentari conservatori, tuttavia, Johnson ha specificato che le misure a più livelli per le aree locali saranno riviste ogni due settimane, tenendo conto della curva epidemiologica. "La nuova stretta una deadline fissata al 3 febbraio”, si legge nella lettera. "Dopo la quarta revisione quindicinale (prevista il 27 gennaio), il Parlamento voterà di nuovo sull'approccio da adottare, determinando se le misure rimarranno in vigore sino alla fine di marzo".Johnson ha affermato che la prima revisione del 16 dicembre prenderà in considerazione le opinioni dei direttori locali del Sistema di sanità pubblica, mentre a un comitato interno al governo spetterà la decisione finale sull'opportunità di modificare i livelli. In tal caso, le modifiche entreranno in vigore il 19 dicembre. Il primo ministro si è inoltre impegnato a pubblicare più dati e delineare quali circostanze devono cambiare affinché una regione possa passare a un livello di restrizioni più basso, ovvero analisi degli impatti sulla salute delle persone, ma anche economici e sociali delle misure adottate per contrastare l'emergenza provocata dal coronavirus. (Rel)