Corea del Nord: governo aumenta controlli sanitari ai confini

- Il governo della Corea del Nord, Paese che secondo le autorità sarebbe libero dal Covid-19, ha disposto misure di controllo più rigorose ai confini per evitare la diffusione del virus al suo interno. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa statale (Kcna), i controlli sono stati rafforzati anche lungo la linea di demarcazione militare tra Corea del Nord e Corea del Sud ed ai confini marittimi, mentre ai cittadini è stato chiesto di seguire un sistema di regole consolidato e di segnalare situazioni di emergenza. Il mese scorso, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha affermato che nel Paese non ci sono stati casi di infezione da Covid-19. Nella vicina Corea del Sud, dove sono ad oggi registrati 33.824 casi di contagio (450 casi in più nelle ultime 24 ore), il governo ha invece oggi deciso di aumentare le restrizioni nelle aree situate al di fuori della regione della capitale Seul.(Git)