Legge Bilancio: Sciotto (Fapi), patrimoniale sarebbe morte piccole imprese

- Per il presidente nazionale della Fapi, Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto, l'emendamento proposto da alcuni esponenti della maggioranza di governo per "varare la patrimoniale sopra i 500 mila euro è inaccettabile. Sarebbe una decisione folle che finirebbe per bloccare ulteriormente gli investimenti e la crescita del Paese in questo momento già assai drammatico". "Chi pensa a questa misura economica come possibile soluzione - ha aggiunto in una nota - dimentica che potrebbe corrispondere una stagione di desertificazione con la decollazione di imprese e capitali all'estero. La patrimoniale condurrebbe, inevitabilmente, alla morte tante piccole e medie imprese". (Com)