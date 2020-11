Usa: Corte suprema della Pennsylvania respinge ricorso di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema della Pennsylvania ha respinto la causa con la quale il Partito repubblicano (Gop) chiedeva di bloccare la certificazione dei risultati elettorali del voto dello scorso 3 novembre nello Stato, contestando la costituzionalità della sua legge sul voto per corrispondenza. Come riferisce "Business Insider", i giudici hanno respinto all'unanimità la causa, sottolineando che i repubblicani hanno contestato in tribunale la legge per corrispondenza più di un anno dopo che questa era stata approvata nello Stato, e dopo che erano già stati espressi milioni di voti. "Al momento in cui questa azione è stata presentata il 21 novembre 2020, milioni di elettori della Pennsylvania avevano già espresso la loro preferenza sia alle elezioni primarie del giugno scorso che alle elezioni generali di novembre e quando le schede del voto finale alle elezioni generali del 2020 erano in corso di spoglio, con i risultati che apparivano evidenti", ha sentenziato la Corte, per i quali "La mancanza di due diligence dimostrata in questa materia è inconfondibile". La causa era stata guidata dal rappresentante dei repubblicani Mike Kelly e proponeva ai giudici di sospendere il diritto di voto di circa 2,5 milioni di elettori che avevano votato per posta. In alternativa, il Gop chiedeva di ribaltare l'esito del voto e di consentire all'amministrazione della Pennsylvania - a guida repubblicana - di scegliere gli elettori dello Stato. (Res)