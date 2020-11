Israele: esercito israeliano ferma due persone fuggite dal Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esercito israeliano ha arrestato questa notte due persone, penetrate nel territorio di Israele dal Libano. Lo ha riferito su Twitter il portavoce arabofono delle Forze di difesa israeliane (Idf), Avichay Adraee. “Le Idf hanno arrestato due sospetti che si erano infiltrati in territorio israeliano dal territorio libanese, nel distretto della cittadina di Menara, lungo i confini settentrionali”, si legge. Adraee ha aggiunto che i due sono stati interrogati, ma non ha fornito dettagli sulla loro nazionalità. Da parte sua l’agenzia di stampa libanese “Nna” riporta che una pattuglia dell’intelligence ha fermato questa mattina “due sudanesi penetrati in territorio israeliano”, con ogni probabilità le stesse due persone precedentemente arrestate dall’esercito israeliano. Sono varie le persone che hanno già tentato di varcare la linea di demarcazione fra Libano e Israele, cercando di sfuggire alla dura crisi economica in cui il paese dei cedri versa da un anno a questa parte. (Res)