Legge Bilancio: Mulé (FI), da maggioranza nessuna retromarcia su patrimoniale

- "Nessuno tra i leader di maggioranza ha pronunciato una sola sillaba per mettere all'indice questa follia fiscale che imperversa nella sinistra italiana. Iniziative come quella di prevedere una patrimoniale-rapina sul genere di quella ipotizzata da Pd e Leu mortifica il lavoro di milioni di italiani, i sacrifici fatti e la fiducia nello Stato". Lo scrive su Facebook il deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, Giorgio Mulé. "Noi siamo diversi, non potremmo mai ritrovarci accanto a chi mette le mani nelle tasche degli italiani", aggiunge il parlamentare. (Com)