- I partiti della maggioranza “parlano di rimpasto perché sanno di non avere una squadra di governo all’altezza e in grado di gestire l’emergenza”. Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite questa mattina a Radio24. “Spero - ha aggiunto Salvini - non sia il dibattito delle prossime settimane”. (Rin)