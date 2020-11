Roma: Grippo (Pd Lazio), condanna a chi ha deturpato panchine arcobaleno a piazza Gimma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sento vicina agli amministratori del II Municipio, alla consigliera Caterina Boca con la commissione Politiche sociali, al consigliere Gianluca Bogino, al consiglio dei giovani e alle organizzazioni che si sono mobilitate per l'iniziativa delle panchine arcobaleno in piazza Gimma". Lo afferma in una nota Valentina Grippo, vicepresidente commissione regionale del Lazio per la Scuola, alla notizia degli atti di vandalismo alle panchine, dipinte arcobaleno domenica scorsa, in II Municipio a piazza Gimma. "La piazza è per definizione il luogo in cui una comunità locale rappresenta se stella alla luce del sole, lo spazio ideale nel quale le persone, le famiglie, le libere associazioni intrecciano la loro partecipazione con l'operato delle istituzioni. C'è l'essenza della democrazia nelle mille e mille piazze del nostro Paese. Per questo chi si muove nel buio e furtivamente, per contrapporre la vernice del nostro tricolore nazionale al multicolore dell'arcobaleno, sicuramente ha un rapporto equivoco con la nostra bandiera e ha capito poco di convivenza democratica", ha aggiunto Grippo. (Com)