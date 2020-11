© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un donna è stata trasportata nella notte in codice giallo all'ospedale Humanitas di Rozzano (Mi) per alcune contusioni alla testa e alla braccia dopo essere stata aggredita dal convivente. Lo riferisce in una nota l'Areu che spiega di essere intervenuto con un'ambulanza in via Benvenuto Cellini a Corsico (Mi) intorno a 00.40. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.(com)