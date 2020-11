Corea del Sud: governo alza livello di restrizioni anti-Covid nelle periferie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Corea del Sud hanno deciso di adottare misure più restrittive nelle aree di periferia, innalzando il livello di allerta sanitaria fuori Seul. Parlando in conferenza stampa al termine di un incontro con le autorità sanitarie, riferisce l'agenzia stampa ufficiale "Yonhap", il primo ministro Chung Sye-kyun ha spiegato che il livello salirà a 1,5 a partire dal prossimo mese di dicembre, mentre le linee guida per la grande area di Seul rimarranno al livello 2 ma verrà aggiunto l'obbligo di quarantena per le strutture a rischio di infezione. Le nuove misure verranno applicate a partire da martedì, 1 dicembre, per la durata di una settimana per la grande area di Seul e 14 giorni fuori regione. In base alle nuove misure rimarranno chiuse ora le saune e le strutture ricreative nei complessi di appartamenti e gli impianti sportivi al coperto in area metropolitana. (Git)