Rifiuti: Rosati (Misto municipio VIII), inammissibile pensare a isola ecologica in via Malfante

- "E' sconcertante che Roma Capitale e la sindaca Raggi possano solo pensare di realizzare un'isola ecologica in via Malfante, in un contesto estremamente residenziale e a pochi metri dal poliambulatorio della Asl. Tutte le palazzine che affacciano sulla strada, infatti, si ritroverebbero invase dai rifiuti. Una situazione davvero inammissibile". È quanto dichiara in una nota Raffaella Rosati, consigliera d'opposizione nel gruppo Misto nell'VIII municipio di Roma. (Com)