- Il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite questa mattina a Radio24, ha annunciato che domani chiamerà “il presidente della Repubblica per chiedergli se ritiene normale che per tutta la prossima settimana la Camera sia bloccata sui decreti sicurezza da cancellare per volontà della maggioranza: non mi sembra che sia l’urgenza del Paese cancellare i decreti sicurezza Salvini e riaprire i porti”, ha chiarito. (Rin)