Brexit: ministro Esteri britannico Raab, entriamo in un fase di "negoziati sostanziali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e il Regno Unito stanno entrando "nell'ultima settimana" di negoziati commerciali "sostanziali" post Brexit. Lo ha detto il ministro degli esteri Dominic Raab in un’intervista a “Sky News”. Dato che il periodo di transizione della Brexit è destinato a concludersi il 31 dicembre, Raab ha suggerito che i colloqui potrebbero presto giungere a una conclusione, ma ha invitato l'Ue ad accettare un "punto di incontro" sulla questione della pesca, che sinora è stato uno dei temi dirimenti che ha impedito di raggiungere un accordo. "Uscendo dal periodo di transizione diventiamo uno Stato costiero indipendente e dobbiamo essere in grado di controllare le nostre acque", ha detto il ministro. "Riconosciamo l'impatto che ciò ha su altri paesi in Europa”, ha aggiunto Raab, secondo cui spetta all’Ue ora “accettare” ciò che deriva dall’uscita del Regno Unito dal blocco comunitario. Raab sembra rifiutare quella che viene considerata l'attuale offerta dell'Ue sulla pesca: restituire tra il 15 e 18 per cento degli stock ittici attualmente pescati dalle barche degli altri paesi dell'Ue nelle acque britanniche. “Il 18 per cento del controllo sui pesci nelle nostre acque. Non può essere un criterio giusto", ha detto il ministro che, alla domanda se il negoziato potrebbe fallire sulla questione della pesca, ha aggiunto: "Penso che sia importante che l'Ue comprenda il punto di principio. Se mostrano il pragmatismo, la buona volontà e la buona fede che, in tutta onestà, è emersa nell'ultimo round dei colloqui - e noi certamente abbiamo mostrato flessibilità - penso che si possa raggiungere un accordo". (segue) (Rel)