Brexit: ministro Esteri britannico Raab, entriamo in un fase di "negoziati sostanziali" (2)

- Raab ha detto che la pandemia di coronavirus - e la crisi economica a essa legata - "dovrebbero concentrare tutte le nostre menti nel fare tutto il possibile per dare un po’ di spinta all'economia, sia dal lato del Regno Unito che da parte dell'Europa continentale". E, alla domanda su quando potrebbe essere la scadenza finale per un accordo, il ministro degli Esteri ha risposto: "Sono un po' reticente a indicare una deadline anche perché la palla certe volte si sposta dalla parte dell’Ue. Ma penso che nell'ultima settimana o giù di lì siamo giunti ai negoziati sostanziali. A essere onesti, è l'Ue che sposta gli obiettivi". Senza un accordo commerciale concordato prima del 31 dicembre, l'Ue e il Regno Unito dovranno avviare un rapporto commerciale alle condizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc), con l'istituzione di tariffe e dazi in entrambe le direzioni. I negoziati in presenza su un accordo commerciale post Brexit tra il Regno Unito e l'Ue sono ripresi ieri dopo che il capo negoziatore di Bruxelles, Michel Barnier, e il suo team sono stati costretti a mettersi in quarantena a causa di un caso di positività al Covid-19 nello staff. (Rel)