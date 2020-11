Covid: Saponara (Lega), governo intervenga su saturimetri importati dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiediamo al governo se ci sarà realmente un intervento da parte del commissario Arcuri per calmierare il prezzo dei saturimetri, strumenti ormai fondamentali per il monitoraggio domiciliare dei casi di Covid-19: attualmente ci risulta che tali dispositivi vengano acquistati in Cina, che ormai decide i prezzi dei mercati mondiali praticamente di tutto il materiale fondamentale per la diagnosi, la cura e la protezione. Così in una nota la senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara, capogruppo in commissione Cultura a Palazzo Madama, illustrando un’interrogazione rivolta al ministro della Salute. “Le aziende importatrici accettano i prezzi imposti, pagando anticipatamente tutte le forniture, subendo gli aumenti del trasporto via aereo e via mare, con la perenne incertezza sul prezzo finale dei prodotti: tale speculazione penalizza le aziende importatrici e, poiché non esiste un listino ufficiale, anche i consumatori, che in un momento come questo hanno bisogno di saturimetri per curarsi in casa”, ha detto. (Com)