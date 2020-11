Natale: comune Ferentino, il programma online per le festività (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma inizierà il prossimo 5 dicembre 2020, con il primo dei dodici appuntamenti firmati dall'Associazione "I Carillon", che proseguiranno fino al 6 gennaio 2021 con tombolate, fiabe, racconti, laboratori didattici multidisciplinari, ricette natalizie, buona musica e l'immancabile concorso della Letterina di Babbo Natale, giunto alla quinta edizione. Il contenitore si chiama "Natale a distanza" e gli appuntamenti si svolgeranno il sabato alle 15.30 e la domenica alle 10.30, con una durata di 30 minuti ciascuno. A questi si aggiungono le date infrasettimanali dell'8 dicembre e del 22 dicembre. Dal 6 al 19 dicembre, invece, sono in programma i laboratori multidisciplinari dell'Associazione "Airone", con appuntamenti cadenzati il sabato e la domenica alle ore 17.30. "Dolce Natale" è l'iniziativa che vede protagoniste le più rinomate pasticcerie ferentinati: alle 21.30 del 12 e 13 dicembre 2020, infatti, sarà presentato il prodotto tipico natalizio, corredato di ricetta e consigli per chi resta in casa. (segue) (Com)