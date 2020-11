Natale: comune Ferentino, il programma online per le festività (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quest'anno il Natale sarà diverso per tutti – aggiunge nella nota il sindaco Antonio Pompeo – ma forse proprio per questo ancora più intimo. Sarà un momento in cui ciascuno di noi potrà recuperare il vero spirito della festa, insieme alle persone più care ma anche, virtualmente, con l'intera comunità, perché noi abbiamo pensato di portarlo nelle case di tutti. È così che vogliamo regalare la speranza di un anno di rinascita, in cui torneremo a stringerci e ad abbracciarci come prima. Per questo, insieme alla Pro Loco, abbiamo ideato una serie di iniziative che entreranno nelle abitazioni di tutti e ci permetteranno di vivere insieme i momenti di festa, anche se fisicamente dovremo rimanere distanti. È il nostro modo di augurare a tutti voi un Natale di speranza e di salute. Noi ci saremo: ora aspettiamo soltanto voi". (segue) (Com)