Droga: vanno in giro in auto con 500 grammi di hashish, arrestati a Milano due giovani pusher

- Due giovani italiani di 18 e 17 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per spaccio dopo essere stati trovati in possesso di 500 grammi di hashish. Sabato pomeriggio gli agenti di una volante del commissariato Quarto Oggiaro hanno notato i due ragazzi a bordo di un’auto marca Renault e hanno deciso di fermarli per un controllo. Alla vista della pattuglia, il conducente ha accelerato cercando di scappare, ma dopo qualche centinaio di metri è stato bloccato in via Trilussa. A seguito della perquisizione personale i poliziotti hanno trovato addosso al minorenne, nascosti nei pantaloni, due ‘panetti’ di hashish da un etto ciascuno mentre sul maggiorenne ne sono stati trovati tre per un peso complessivo di 300 grammi. Gli agenti hanno estenso il controllo anche nelle loro abitazioni a Bollate (Mi) e Garbagnate Milanese (Mi), dove in entrambe sono stati rinvenuti dei bilancini di precisione. (Rem)