Business news: governo Angola privatizzerà in parte Sonangol e Endiama entro il 2022

- Il governo dell'Angola prevede di vendere le azioni delle due compagnie pubbliche Sonangol ed Endiama, rispettivamente produttrici di petrolio e diamanti, entro il 2022. Lo ha annunciato la ministra delle Finanze, Vera Daves de Sousa, in un'intervista rilasciata a "Bloomberg Live", nella quale ha spiegato che l'operazione si inserisce nel processo di privatizzazione delle imprese pubbliche avviato dal governo di Luanda per rilanciare l'economia nazionale. “Puntiamo ad avviare il processo di privatizzazione di grandi gruppi, come Sonangol ed Endiama, tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022", ha dichiarato De Sousa, aggiungendo che il successo dell'operazione dipenderà dalla velocità con la quale il governo potrà riorganizzare le due società in modo da garantire gli investimenti. Secondo la ministra la vendita parziale di azioni statali potrebbe essere effettuata tramite un'offerta pubblica iniziale (Ipo). (Res)