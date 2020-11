Business news: Etiopia, giunto a Khartum primo aereo carico di aiuti Onu per rifugiati etiopi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo di quattro aerei cargo delle Nazioni Unite con aiuti per i rifugiati provenienti dalla regione etiope del Tigré è giunto oggi nella capitale del Sudan Khartum. Lo riferisce un comunicato stampa delle Nazioni Unite. "Questa mattina, un aereo che trasportava 32 tonnellate di aiuti di emergenza dell'Unhcr dalle nostre scorte a Dubai è atterrato a Khartum", ha dichiarato il portavoce dell'Onu, Babar Baloch. "Un altro aereo dovrebbe lasciare Dubai lunedì con altre 100 tonnellate di aiuti aggiuntivi. In totale, abbiamo in programma di inviare quattro ponti aerei", ha dichiarato Baloch. Dall'inizio dei combattimenti nella regione settentrionale del Tigré, in Etiopia, all'inizio di novembre, più di 43.000 rifugiati sono entrati in Sudan. Lo scorso 24 novembre il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha espresso profonda preoccupazione per la situazione in corso, prima di esortare "i leader dell'Etiopia a fare tutto il possibile per proteggere i civili, sostenere i diritti umani e garantire l'accesso umanitario per fornire l'assistenza tanto necessaria". (Res)