Migliorano i dati epidemiologici, giorni decisivi per le nuove misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre i dati sulla diffusione del coronavirus in Italia migliorano sensibilmente di giorno in giorno, si avvicina a grandi falcate la data del 3 dicembre, entro la quale il governo dovrà capire se inasprire o allentare le misure di anti-Covid contenute nell'ultimo dpcm. L'esecutivo sembra orientato verso un attenuamento delle regole per il contenimento dei contagi, soprattutto in vista delle festività natalizie. I dati epidemiologici, stando all'ultimo bollettino del ministero della Salute, vedono un calo sia dei nuovi casi su base giornaliera sia della percentuale dei positivi sui tamponi effettuati. Sono 26.323 i nuovi casi di Covid-19 a fronte 225.940 test. Questo si traduce in un nuovo calo del rapporto positivi-tamponi che scende dal 12,7 per cento di ieri a 11,6 per cento.I dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia vedono un sensibile rispetto alle settimane passate, ma l’idea di passare le festività natalizie in modo tradizionale resta “inimmaginabile e incompatibile” con la situazione epidemica. Lo hanno sottolineato, nel corso della presentazione del rapporto epidemiologico sul coronavirus, il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. “Con questi numeri – ha chiarito il presidente dell’Iss - è impossibile immaginare spostamenti di massa o forme di aggregazione di persone” durante le festività natalizie. “Dobbiamo immaginare un Natale da vivere in una dimensione Covid” e questo, ha aggiunto, “è il momento di abbassare la curva”. Da parte sua Locatelli ha sottolineato l’inopportunità di “pensare di avere assembramenti nelle piazze e nelle strade per celebrare la fine dell’anno e l’inizio del nuovo”. (Rin)