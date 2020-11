Difesa: Italia-Libia, capo di Stato maggiore Gna in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, generale Mohammed al Haddad, è stato in visita in Italia, dove ha incontrato il capo di Stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. Lo ha riferito l’ambasciata libica in Italia sul suo profilo Twitter. “Lo scorso giovedì 19 novembre la capitale italiana ha visto la visita del generale Mohammed al Haddad, e della delegazione che lo accompagnava. La visita è giunta su invito ufficiale del capo di Stato maggiore delle forze di Difesa italiane, generale Enzo Vecciarelli”, si legge in un tweet. “L’incontro mirava a proseguire e preparare il programma di lavoro congiunto per la commissione militare mista libica-italiana”, prosegue il tweet. “Il generale Al Haddad, su invito dell’ambasciatore Omar Tarhuni, accompagnato dalla sua delegazione ha visitato l’ambasciata libica a Roma”, si legge. (Res)