Porti: De Micheli ricorda Nerli, protagonista crescita settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, ha voluto ricordare in una nota la figura di Francesco Nerli, storico presidente di Assoporti scomparso ieri. "La grande legge di riforma della portualità, per la quale si è molto speso e che porta il suo nome - ha ricordato il ministro - resta un riferimento fondamentale per il settore marittimo del ministero delle Infrastruttuture e Trasporti ed è stata un caposaldo dello sviluppo dei nostri porti". "Sia da presidente delle Autorità Portuali di Civitavecchia e Napoli, che di Assoporti, Nerli è stato un protagonista appassionato della crescita del nostro tessuto portuale e della sua logistica. A nome di tutto il mondo del mare e della portualità - ha concluso il ministro - esprimo vicinanza alla sua famiglia". (Com)