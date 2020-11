Armenia: premier Pashinyan invita a porre fine ai conflitti interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan ha chiesto di porre fine dei conflitti interni nel Paese per accelerare la soluzione dei problemi e il ritorno a casa dei prigionieri di guerra dopo oltre un mese e mezzo di conflitto nel Nagorno-Karabakh. "Dobbiamo stabilizzare gradualmente la situazione e non aggravarla. La cosa più importante ora è il problema dei prigionieri e dei dispersi che deve essere risolto molto rapidamente", ha scritto Pashinyan su Facebook. Il primo ministro ha anche scritto che i disaccordi interni non accelereranno la risoluzione del problema emerso da quella che molti hanno definito una sconfitta nel Nagorno-Karabakh. Secondo Pashinyan, in futuro, sarà chiaro di chi è la colpa e di chi sono le responsabilità. "Ma ora dobbiamo concentrarci sulla risoluzione congiunta del problema, e non sul combatterci. Ne sono convinto", ha detto Pashinyan. L'opposizione chiede le dimissioni di Pashinyan, accusandolo di aver firmato un accordo sulla cessazione delle ostilità in Nagorno-Karabakh troppo svantaggioso per l’Armenia. (Rum)