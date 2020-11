Covid: Coldiretti, senza brindisi fine anno colpo di grazia a consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio dei brindisi di fine anno a tavola per effetto del coprifuoco, della chiusura dei ristoranti e dei limiti ai festeggiamenti nella case, rischia di dare il colpo di grazia ai consumi di vino e spumanti che nel 2020 fanno registrare un crollo fuori casa del 40 per cento per una perdita complessiva di quasi 1,4 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una stima della Coldiretti sull’impatto dell’estensione per Dpcm del coprifuoco delle 22 alle feste di Natale a Capodanno nonchè della chiusura di tutti i bar e ristoranti alle 18 anche nelle regioni meno a rischio, come le gialle. Le feste di fine anno fanno registrare tradizionalmente il massimo di domanda di spumanti e vino italiani ma a pesare oltre al lockdown per ristoranti e locali pubblici sono – sottolinea la Coldiretti – soprattutto il divieto alle feste private e ai tradizionali veglioni; i limiti posti agli spostamenti; il coprifuoco e l’invito ad evitare gli assembramenti a tavola. Il settore del vino e degli spumanti - rileva ancora Coldiretti - è quello più colpito a tavola dalle limitazioni dei festeggiamenti anche nelle case, con gli italiani che dovranno dire addio ai pranzi e cenoni da 9 persone, in media, che hanno segnato il Natale ed il Capodanno nel 2019 secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. Il risultato è un taglio netto dei consumi rispetto ai circa 74 milioni di tappi di spumante stappati solo in Italia per le feste di fine anno nel 2019. (segue) (Com)