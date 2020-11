Covid: Coldiretti, senza brindisi fine anno colpo di grazia a consumi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima più sobrio peserà anche all'estero, con la serrata di bar e ristoranti in paesi importanti per le esportazioni di vino e spumanti tricolori. Per l’Italia il 2020 si chiuderà con un taglio stimato pari al 4,6 per cento delle esportazioni di vino e bollicine rispetto all’anno precedente per effetto del calo negli Stati Uniti (-2 per cento a valore) e Germania (-3 per cento), i due principali consumatori di vino italiano all’estero. Ad essere danneggiata – sottolinea la Coldiretti – è soprattutto la vendita di vini di alta qualità che trova un mercato privilegiato di sbocco in bar, alberghi e ristoranti. Un colpo pesante che si aggiunge – precisa la Coldiretti – a quello derivante da blocchi o limitazioni di altre attività che sono direttamente o indirettamente connesse al consumo di vino, come feste, matrimoni, convegni, congressi, fiere e spettacoli. “A livello nazionale la Coldiretti è impegnata nella campagna 'io bevo italiano' per promuovere gli acquisti ma serve anche sostenere le imprese con massicci investimenti pubblici e privati anche per la ripresa delle esportazioni con il vino, che rappresenta un elemento di traino dell’intero made in Italy sui mercati mondiali”, ha concluso il Presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, che ha poi sostenuto l’esigenza di “un piano strategico per l’internazionalizzazione necessaria per sostenere la ripresa”. (Com)