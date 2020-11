Nuova riunione di maggioranza sulla riforma del Mes. Per il Pd "confronto costruttivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa ieri in serata la riunione di maggioranza in cui si è iniziato a discutere del negoziato relativo alla Riforma del trattato Mes in vista dei passaggi parlamentari della prossima settimana. A chiarirlo è stato Piero De Luca, capogruppo Partito democratico in commissione politiche Ue alla Camera che ha preso parte alla riunione insieme al presidente della commissione politiche europee del Senato, Dario Stefano. "Basta retroscena e presunti scoop. Si è svolta una riunione di maggioranza sulla riforma del Mes alla presenza del Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri" durante cui "è stato rilevato e condiviso il fatto che nei prossimi giorni si discuterà solo ed esclusivamente della definizione del negoziato relativo alla Riforma del Trattato Mes, che peraltro è estremamente positiva per i risparmiatori ed introduce elementi di novità migliorativi dell'attuale strumento già in vigore".Nessuna particolare spaccatura, ha chiarito, ma "solo un confronto preciso, attento e comunque costruttivo su alcuni profili tecnici del testo del prossimo trattato e sulla coerenza rispetto alla risoluzione parlamentare approvata lo scorso dicembre". Al termine della riunione "ci si è aggiornati ad un prossimo vertice, dopo l'informativa del ministro lunedì, per definire i dettagli della posizione di maggioranza in vista del voto in Parlamento previsto per il 9 dicembre, con la consapevolezza che l'Italia, di nuovo protagonista delle decisioni strategiche a Bruxelles, manterrà gli impegni presi in Europa. Le posizioni dei gruppi restano, invece, distanti sull'opportunità di utilizzare le risorse della linea di credito sanitaria da 36-37 miliardi di euro. Ma questo aspetto sarà oggetto di una apposita ed approfondita discussione ulteriore tra le forze politiche", ha concluso. (Rin)