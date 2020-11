Difesa: Cipro-Grecia- Egitto, al via domani le esercitazioni internazionali Medusa 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa cipriota ha annunciato che dal 30 novembre al 6 dicembre si svolgerà l’esercitazione militare multinazionale “Medusa 2020”. Appuntamento annuale dopo la prima edizione del 2017, l’esercitazione Medusa rientra nelle attività di cooperazione tripartita fra Cipro, Grecia ed Egitto nel campo della difesa e della sicurezza. Questa cooperazione è notevolmente rafforzata quest'anno in quanto per la prima volta parteciperanno anche Francia ed Emirati Arabi Uniti. L’esercitazione si svolgerà nelle acque di fronte ad Alessandria d’Egitto e nello spazio aereo del Cairo. Le manovre militari si articolano in tre fasi: attività di ricerca e salvataggio (Sar); guerra elettronica; addestramento militare di terra e in mare. (Gra)