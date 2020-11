Roma: controlli nel territorio, arrestati 10 spacciatori, sequestri di droga e denaro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un controllo in strada degli agenti del commissariato Spinaceto ha portato all'arresto di R.A., romano di 34 anni ed al sequestro di circa 2 chili di hashish e marijuana, una dose di cocaina e più di 4 mila euro in contanti. Sono 2 invece gli spacciatori arrestati dai poliziotti del III distretto Fidene-Serpentara; D.V.D. e C.M., entrambi romani rispettivamente di 42 e 19 anni, sono stati sopresi mentre vendevano cocaina nella zona di via Ugo Ojetti a bordo di una berlina tedesca. Una trentina di dosi di cocaina sono state sequestrate insieme ad alcune centinaia di euro. Gli investigatori del commissariato Celio, durante un servizio antidroga a Torre Angela, hanno notato F.Y. , gambiano di 23 anni da loro conosciuto per precedenti indagini; anche il ragazzo ha identificato i poliziotti ed ha tentato la fuga disfacendosi strada facendo di alcuni involucri di marijuana. Raggiunto e bloccato, con non poca difficoltà, il gambiano è stato perquisito; in casa gli è stata sequestrata altra droga ed è stato arrestato. (segue) (Rer)