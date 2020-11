Roma: controlli nel territorio, arrestati 10 spacciatori, sequestri di droga e denaro (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autoradio dei commissariati Esquilino e Porta Pia, nell'ambito di una segnalazione giunta al 112, hanno arrestato T.M.T., 20enne romano. In casa sono stati trovati poco meno di 4 etti di hashish ed il necessario per la preparazione delle singole dosi. A Civitavecchia, gli agenti del locale commissariato, hanno arrestato M.D., 29enne residente nella cittadina portuale, già soggetto alla misura dell' avviso orale del Questore, trovato in possesso di oltre 50 grammi di marijuana e 1.370 euro. Gli uomini della Sezione Volanti hanno denunciato un 44enne trovato in possesso di cocaina nella zona del Trullo. (Rer)