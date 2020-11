Francia: ministro Fesneau, ancora "mesi di lavoro" in Parlamento su legge "sicurezza globale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento francese ha ancora “mesi di lavoro” prima dell’approvazione definitiva della legge sulla “sicurezza globale”. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Marc Fesneau, al “Journal du dimanche”, dopo le manifestazioni di ieri svoltesi in tutto il Paese contro la legge sfociate in alcuni atti di violenza. Mentre le forze di sinistra chiedono il ritiro completo del testo di legge, Fesneau ha affermato che "il governo è solidale con la maggioranza" sul controverso articolo 24 che vieta di mostrare il volto di agenti di polizia e militari mentre sono in servizio, ammettendo tuttavia che su questo punto "c’è ancora del lavoro da fare". Per il ministro, "il disegno di legge verrà esaminato in Senato nel primo trimestre del 2021, per poi tornare all’Assemblea nazionale qualora le due Camere non troveranno un terreno comune d’intesa". "Abbiamo ancora mesi di lavoro davanti a noi. E poi verrà interpellato il Consiglio costituzionale", ha detto Fesneau, assicurando che " sono state prese tutte le garanzie per garantire il dibattito pacifico". (segue) (Frp)