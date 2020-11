Mediterraneo: Agostini incontra ambasciatore libico in Italia Tarhuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante dell’operazione dell’Unione europea Irini, ammiraglio Fabio Agostini, ha incontrato l’ambasciatore della Libia in Italia, Omar Tarhuni, per discutere del ruolo della missione Ue nel Mediterraneo. Lo riferisce su Facebook l’ambasciata libica di Roma. “Poco prima di una visita dell’operazione europea nel Mediterraneo (Irini) a Tripoli, e su richiesta del comandante dell’operazione, ammiraglio Fabio Agostini, nella sede dell’ambasciata libica a Tripoli si sono incontrati l’ambasciatore Omar Tarhuni e il comandante europeo di Irini, ammiraglio Fabio Agostini, alla presenza dell’addetto militare dell’ambasciata, Ahmed al Saih, e di Stefano Dejak, ministro plenipotenziario e consigliere diplomatico dell’operazione Irini”, si legge in un post su Facebook. “L’ammiraglio ha presentato chiarimenti adeguati riguardo agli scopi dell’operazione Irini, e una risposta ad alcuni interrogativi della parte libica riguardo al suo lavoro, e al meccanismo con cui essa opera”, prosegue il tweet. “L’ammiraglio ha confermato che l’operazione è un’operazione soltanto marittima, volta a mettere in atto le risoluzioni delle Nazioni Unite riguardo al divieto di esportazione di armi e al contrabbando di petrolio, e per combattere la migrazione illegale, e che l’operazione non è a favore di nessuna delle parti”, conclude il post. (Res)