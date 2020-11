Roma: Raggi, messo in sicurezza vicolo del Bottino, ingresso a piazza di Spagna da metro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicolo del Bottino è un posto incredibile, che ha pochi paragoni al mondo. Si tratta di una piccola stradina nel cuore del centro storico di Roma. Chiunque esce dalla stazione Spagna della metro A può capire quello che vi sto per raccontare. Per i turisti è un colpo ad effetto". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Vicolo del Bottino si trova all’uscita del lungo tunnel della metropolitana: un selciato di sampietrini chiuso tra imponenti palazzi d’epoca. Camminando, ad un tratto e in modo quasi inconsapevole, ci si ritrova catapultati nella grandezza e bellezza di Piazza di Spagna. Dopo anni siamo intervenuti per mettere in sicurezza questo piccolo e bellissimo angolo di Roma". (segue) (Rer)