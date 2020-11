Roma: Raggi, messo in sicurezza vicolo del Bottino, ingresso a piazza di Spagna da metro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sono conclusi i lavori per la riqualificazione dei sanpietrini e della rete idraulica, per risolvere problemi di allagamenti e sconnessioni sulla strada. A breve verrà installato anche un nuovo sistema di video-sorveglianza davanti all’ingresso della stazione, per potenziare la sicurezza. È uno degli interventi iniziati nelle settimane scorse nelle aree esterne di 11 stazioni metro tra centro e periferia", ha spiegato la prima cittadina di Roma. "Anche Atac sta lavorando all’interno della stazione Spagna per migliorare la visibilità del percorso che conduce all’uscita con una nuova illuminazione, la pavimentazione anti-scivolo e un restyling della segnaletica", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)