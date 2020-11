Business news: India, contrazione del 7,5 per cento nel secondo trimestre fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’India si è contratto del 7,5 per cento su base annua nel trimestre luglio-settembre, il secondo dell’anno fiscale 2020-21. Lo ha reso noto il ministero della Statistica e dell’attuazione del programma (Mospi). Nel trimestre precedente la contrazione era stata del 23,9 per cento, il peggior dato da decenni, dovuto all’impatto della pandemia di coronavirus. La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, aveva previsto una contrazione dell’8,6 per cento per il secondo trimestre e si aspetta il -9,5 per cento alla chiusura dell’intero esercizio. Le previsioni economiche dell’Rbi sono migliori rispetto a quelle del Fondo monetario internazionale (Fmi) e di Moody’s Investors Service. (Inn)