Business news: Kuwait, a ottobre esportazioni non-petrolifere a 31,7 milioni di euro

- Il ministero del Commercio e dell’Industria del Kuwait ha annunciato che a ottobre 2020 sono stati rilasciati per paesi arabi e stranieri 1.141 certificati d’origine per esportazioni non-petrolifere, per un valore di circa 11,5 milioni di dinari kuwaitiani (circa 31,7 milioni di euro). Lo riferisce il quotidiano economico panarabo "Al Eqtisadiya". I certificati per le esportazioni kuwaitiane diretti a paesi arabi, eccettuati i membri del Consiglio per la cooperazione del Golfo (Gcc), hanno raggiunto le 228 unità, per un totale di 3,3 milioni di dinari (circa 9 milioni di euro), contro 60 certificati – per 1,4 milioni di dinari (3,8 milioni di euro) - destinati ad altri paesi stranieri. Sono stati invece 853 i certificati d’origine per esportazioni dirette verso paesi Gcc, per un totale di 6,7 milioni di dinari. Tra i primi paesi arabi importatori dal Kuwait figura al primo posto l’Iraq, fra i paesi Gcc il primo è il Qatar, mentre la Francia è prima nella classifica degli importatori non arabi. (Res)