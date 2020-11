Business news: Egitto, Petrojet firma accordo per quarta linea metropolitana del Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un consorzio guidato da Petrojet, compagnia affiliata al ministero del Petrolio egiziano, ha vinto un appalto per eseguire la prima fase della quarta linea della metropolitana del Cairo. Lo annuncia un comunicato del dicastero egiziano. La quarta linea connetterà il centro del Cairo con Città del 6 ottobre, sobborgo alla periferia ovest della capitale egiziana. La firma dell’accordo ha avuto luogo durante la Fiera e forum per il trasporto smart e la logistica per Medio Oriente e Nord Africa (TransMea 2020, in corso fino al 25 novembre). Oltre a Petrojet il consorzio include anche le compagnie Arab Contractors, Hasan Allam Sons e Concord. In base all’accordo le quattro compagnie compiranno i lavori "di routine" nella prima fase della costruzione della quarta linea della metropolitana del Cairo. Commentando la firma, il ministro del Petrolio Tarek el Molla ha sottolineato che “le compagnie affiliate al ministero del Petrolio, specializzate in costruzione e ingegneria, stanno contribuendo a rispondere alle esigenze dello Stato nei grandi progetti”. “Petrojet ha preso parte con efficienza al dragaggio e alla perforazione dell’espansione del Canale di Suez, i tunnel del Canale, il progetto nazionale per le strade, silos, e altri”, ha aggiunto il ministro. (Cae)