Business news: Libia, passaggio di consegne nel Cda di Mellitah Oil and Gas Company

- Si è svolto questa mattina presso la sala Al Sarir nella sede della National Oil Corporation (Noc, la compagnia petrolifera della Libia) nella capitale libica, Tripoli, il passaggio di consegne del nuovo Consiglio di amministrazione della Mellitah Oil and Gas Company (Mog), società compartecipata paritariamente dall'italiana Eni e da Noc. Presenti Hussein Abu Siliana, presidente uscente, e attraverso un collegamento in videoconferenza dalla città di Bengasi, il capoluogo della Cirenaica, il nuovo capo del Consiglio di amministrazione, Mohamed Bin Shatwan. Dopo le parole di benvenuto, Abu Sliana ha ringraziato i membri del Cda uscente e tutti i deponenti della Mog per gli sforzi profusi durante il suo mandato: "Auguro al mio collega e caro fratello Muhammad bin Shatwan - ha detto Sliana - buona fortuna nell'assumere le funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione operativo e anche a Muhammad Jaber come membro del Consiglio di questa gigantesca azienda. Spero che siano disponibili tutte le condizioni adatte per completare i progetti che abbiamo avviato".Mellitah ha progetti grandi in cantiere come quello delle strutture marine (A e B) e il progetto del giacimento offshore di Buri. Bin Shatwan ha risposto affermando che "dopo diversi anni di lavoro per la Arabian Gulf Oil Company (Agoco), durante i quali abbiamo attraversato circostanze molto difficili, abbiamo dato al settore petrolifero in Libia il miglior esempio da seguire. Auguro al mio caro fratello Hussein Abu Siliana tutto il successo nella sua futura carriera". All'incontro hanno partecipato i membri precedenti e attuali del Consiglio di amministrazione della Mellitah Oil and Gas Company: Muhammad Qashout, Muhammad Jaber e Anwar Shahloul. Alle attività di questa cerimonia hanno partecipato anche il presidente e membri del comitato che sovrintendono alla sua attuazione: Ramadan bin Shaban, Raafat al Najjarin e Shaaban al Amjarin. (Lit)