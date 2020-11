Business news: istituita la Compagnia nazionale dell’industria ferroviaria dell'Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo sovrano egiziano (Fse) e l'Autorità generale della zona economica del canale di Suez (SCZone) hanno firmato un accordo per istituire la Compagnia nazionale dell’industria ferroviaria egiziana (Neric), un mega-progetto da 240 milioni di dollari che dovrebbe portare il Paese delle piramidi all'autosufficienza nel settore. Una cerimonia ufficiale si è tenuta a margine della Fiera della tecnologia dell’informazione e della comunicazione del Cairo (Caito Itc), alla presenza di Hala al Saeid, ministro della Pianificazione, e del generale Kamel al Wazir, ministro dei Trasporti. "Il progetto è in linea con la visione della leadership politica di localizzare l’industria ferroviaria, data l'elevata domanda a livello locale e regionale. Inoltre, si tratta di un vero e solido inizio per attrarre investimenti diretti esteri nell’area di East Port Said", ha detto Yahiya Zaki, presidente di SCZone e Neric. Situato nella zona est di Port Said, il progetto in due fasi sarà costruito su una superficie di 300 mila metri quadrati, con un costo preliminare stimato in 240 milioni di dollari. Includerà un complesso industriale in cui verranno prodotte fino a 300 locomotive all’anno, il 40 per cento assemblate con componenti locali. Il progetto industriale include nello specifico tre stabilimenti: un impianto di riabilitazione di vagoni e locomotive ferroviarie con una capacità di 125 unità all'anno; un’unità di produzione di locomotive della metropolitana con una capacità di 150 unità all'anno; un impianto per la produzione di metrotranvie su rotaia leggera con una capacità di 150 unità all'anno. "Neric cercherà di raggiungere il 30 per cento del valore aggiunto di questo settore", ha detto Ahmed Fikri Abdel-Wahab, amministratore delegato di Neric. "È probabile che gli investimenti di Neric raggiungano i 10 miliardi di dollari nei prossimi anni", ha affermato da parte sua il ministro Al Saeid. "L'impianto di riabilitazione dovrebbe essere messo in funzione nel quarto trimestre del 2021 e l'impianto di produzione delle locomotive della metropolitana nel quarto trimestre del 2022", ha affermato Karim Sami Saad, presidente di Samcrete Engineers & Contractors, una delle parti interessate di Neric. Il progetto, secondo le autorità, creerà 2.000 posti di lavoro diretti e indiretti. Osama Bishai, amministratore delegato di Orascom Construction, ha rivelato che la sua azienda possiede una quota di quasi il 15 per cento della neocostituita Neric. (Cae)